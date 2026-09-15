Фото: ОВА

В ночь на 15 сентября российские войска совершили атаки на Днепропетровщину беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. Россияне более 10 раз атаковали два района области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая и Мировская громады. Враг повредил админздание и многоквартирные дома. Пострадали два человека: 63-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще один 31-летний местный житель будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе от вражеских ударов страдали Петропавловская и Васильковская громады. Поврежден частный дом.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1095 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. В результате российских атак два человека погибли, еще один человек получил ранения.