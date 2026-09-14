РФ и Украина больше не будут атаковать энергетику друг друга – Трамп

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РФ активно наносит удары по украинской энергетике и бизнесу, украинские защитники – часто отвечают ударами по российским НПЗ. Теперь, по словам президента США, это прекратится

Об этом Дональд Трамп написал в TruthSocial, передает RegioNews.

По словам американского лидера, Украина согласилась не наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ, а россияне якобы согласились делать то же в отношении Украины.

При этом Дональд Трамп добавил, что подорожание дизельного горючего в мире вызвано в основном войной РФ против Украины, а не ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре якобы вызывают глобальный энергетический шок и повышают цены на топливо в мире.

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