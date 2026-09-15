Атака дронов на Киев: есть попадания в АЗС и склады, пострадал мужчина
Утром 15 сентября российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на Киев. Зафиксированы попадания в двух районах города
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
В Дарницком районе зафиксировано попадание БПЛА в автозаправочную станцию. В результате атаки пострадал мужчина, медики госпитализировали его в тяжелом состоянии.
Также есть попадание в складские помещения в Оболонском районе столицы.
На местах работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что враг начал запускать беспилотники на Украину по новому маршруту, а именно – из оккупированного Крыма.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Враг ударил по Запорожью: повреждена инфраструктура, возник пожар
15 сентября 2026, 08:41Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ
15 сентября 2026, 08:31Энергетическое перемирие: очередной пиар-ход Трампа
15 сентября 2026, 08:24РФ запустила по Украине 200 беспилотников: почти все удалось сбить
15 сентября 2026, 08:05РФ ударила ракетой по Изюму: пострадали четверо, среди них трое детей
15 сентября 2026, 07:52Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома, есть пострадавшие
15 сентября 2026, 07:43Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки 1400 российских оккупантов
15 сентября 2026, 07:27В Офисе генпрокурора опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ
15 сентября 2026, 07:251095 ударов по Запорожской области: два человека погибли, еще один ранен
15 сентября 2026, 07:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »