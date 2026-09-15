Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 сентября РФ атаковала Украину 200 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 187 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, утром 15 сентября российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на Киев. Зафиксированы попадания в двух районах города.