01:35  15 сентября
Григорий Решетник раскрыл, платят ли героям шоу "Холостяк"
00:35  15 сентября
Известный украинский актер погиб на фронте
23:55  14 сентября
Бензин в Украине космически дорожает: какие теперь цены на АЗС
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2026, 08:05

РФ запустила по Украине 200 беспилотников: почти все удалось сбить

15 сентября 2026, 08:05
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 15 сентября РФ атаковала Украину 200 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 187 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, утром 15 сентября российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на Киев. Зафиксированы попадания в двух районах города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы ПВО беспилотники
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Враг ударил по Запорожью: повреждена инфраструктура, возник пожар
15 сентября 2026, 08:41
Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ
15 сентября 2026, 08:31
Энергетическое перемирие: очередной пиар-ход Трампа
15 сентября 2026, 08:24
РФ ударила ракетой по Изюму: пострадали четверо, среди них трое детей
15 сентября 2026, 07:52
Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома, есть пострадавшие
15 сентября 2026, 07:43
Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки 1400 российских оккупантов
15 сентября 2026, 07:27
В Офисе генпрокурора опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ
15 сентября 2026, 07:25
Атака дронов на Киев: есть попадания в АЗС и склады, пострадал мужчина
15 сентября 2026, 07:13
1095 ударов по Запорожской области: два человека погибли, еще один ранен
15 сентября 2026, 07:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Все блоги »