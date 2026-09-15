Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ
Президент Владимир Зеленский назначил Константина Гуменюка новым командующим Медицинскими силами Вооруженных сил Украины
Соответствующий указ №910/2026 был обнародован на сайте президента, передает RegioNews.
Предыдущим указом №909 глава государства уволил с этой должности Анатолия Казмирчука.
Константин Гуменюк – полковник медицинской службы, педагог, доктор медицинских наук и кандидат медицинских наук. У него звание заслуженного врача Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Бориса Патона.
- В мае 2014 года Гуменюк находился в зоне АТО.
- В 2017 году он стал главным хирургом АТО, а в 201-2019 – главным хирургом операции Объединенных сил.
- С 2019 года Гуменюк занимает должность главного хирурга ВСУ.
Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.
Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.