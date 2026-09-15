РФ ударила ракетой по Изюму: пострадали четверо, среди них трое детей
Вечером 14 сентября российские войска нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Пока известно о четырех пострадавших, среди них – 17-летний парень, 16-летняя девушка и 14-летний мальчик.
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, ранее оккупанты нанесли по городу удар управляемой авиабомбой. В результате атаки пострадали три человека – 56-летний мужчина, 34-летняя женщина и двухмесячный ребенок.
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