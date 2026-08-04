Прокуратура разоблачила российских боевиков, которые пытали и насиловали украинскую волонтерку

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, российские боевики задержали в одном из населенных пунктов Луганской области волонтер и еще трех гражданских лиц. Все они были волонтерами, помогавшими местным жителям. В частности, с продуктами.

Россияне схватили волонтеров и доставили в захваченные незаконным вооруженным формированием административные здания в Горловке. Там трое боевиков пытали их. В частности, плоскогубцами травмировали и сломали три пальца на ноге, металлическим молотком нанесли по меньшей мере 20 ударов по бедрам и коленям, а шуруповертом с металлическим сверлом нанесли не менее 12 ранений в разных частях тела.

Также боевики угрожали лишить женщину зрения и садовыми ножницами нанесли тяжелую травму пальца руки.

"После этого волонтер более трех месяцев незаконно удерживали против ее воли в разных помещениях на территории Горловки", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в Харькове судили российского военного за нарушение законов и обычаев войны. Известно, что он пытал местных сотрудников полиции. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.