Почти 1000 ударов за сутки: Россия ранила десять человек на Запорожье
За сутки российские войска нанесли 997 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили десять человек.
Оккупанты нанесли 18 авиаударов по ряду населенных пунктов, в том числе Малокатериновцы, Камышеваси, Веселянке, Орехову, Красному Яру, Омельнику, Самойловке, Тимошевке, Копанях, Васиновке и Новоивановке.
Кроме того, российская армия применила 727 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под ударами оказались Запорожье, Балабино, Камышеваха, Веселянка, Матвеевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Гуляйпольское, Красная Криница и десятки других населенных пунктов области.
Еще четыре удара с реактивных систем залпового огня российские войска нанесли по Кушугуму, Малокатериновке и Чаривному.
Также зафиксировано 248 артиллерийских обстрелов.
В результате российских атак поступило 93 сообщения о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
Напомним, российские военные в течение дня почти 60 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Пять человек погибли и еще 16 – получили ранения. Для атак россияне применили ракеты, беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.