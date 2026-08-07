Почти 1000 ударов за сутки: Россия ранила десять человек на Запорожье

Фото: Запорожская ОВА

За сутки российские войска нанесли 997 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили десять человек.

Оккупанты нанесли 18 авиаударов по ряду населенных пунктов, в том числе Малокатериновцы, Камышеваси, Веселянке, Орехову, Красному Яру, Омельнику, Самойловке, Тимошевке, Копанях, Васиновке и Новоивановке.

Кроме того, российская армия применила 727 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под ударами оказались Запорожье, Балабино, Камышеваха, Веселянка, Матвеевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Гуляйпольское, Красная Криница и десятки других населенных пунктов области.

Еще четыре удара с реактивных систем залпового огня российские войска нанесли по Кушугуму, Малокатериновке и Чаривному.

Также зафиксировано 248 артиллерийских обстрелов.

В результате российских атак поступило 93 сообщения о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, российские военные в течение дня почти 60 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Пять человек погибли и еще 16 – получили ранения. Для атак россияне применили ракеты, беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.