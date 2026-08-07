Майже 1000 ударів за добу: Росія поранила десятьох людей на Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали десятеро людей.

Окупанти завдали 18 авіаударів по низці населених пунктів, зокрема Малокатеринівці, Комишувасі, Веселянці, Оріхову, Червоному Яру, Омельнику, Самійлівці, Тимошівці, Копанях, Васинівці та Новоіванівці.

Крім того, російська армія застосувала 727 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під ударами опинилися Запоріжжя, Балабине, Комишуваха, Веселянка, Матвіївка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Гуляйпільське, Червона Криниця та десятки інших населених пунктів області.

Ще чотири удари з реактивних систем залпового вогню російські війська завдали по Кушугуму, Малокатеринівці та Чарівному.

Також зафіксовано 248 артилерійських обстрілів.

Унаслідок російських атак надійшло 93 повідомлення про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, російські військові протягом дня майже 60 разів атакували п'ять районів Дніпропетровщини. П'ятеро людей загинули та ще 16 – дістали поранення. Для атак росіяни застосували ракети, безпілотники, артилерію та авіаційні бомби.