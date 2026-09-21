В Николаевской области российская атака оборвала жизнь трехлетнего мальчика
В Вознесенском районе Николаевской области 21 сентября в результате российской атаки погиб трехлетний мальчик. Ребенок получил смертельное ранение во время воздушной атаки, когда находился на улице
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов, передает RegioNews .
"Сегодня днем во время воздушной атаки врага в Вознесенском районе смертельное ранение получил трехлетний мальчик, находившийся на улице", - сообщил Решетилов.
По его словам, медики пытались спасти ребенка, однако, несмотря на их усилия, мальчик умер.
Обстоятельства и последствия российской атаки уточняются.
Напомним, что в Херсонской области в результате российских обстрелов 21 сентября пострадали трое гражданских. Российские военные избивали по населенным пунктам области артиллерией и беспилотниками.