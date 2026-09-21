22:07  21 сентября
Почти 50 атак и погибший: враг массированно обстрелял Днепропетровщину
21:55  21 сентября
В Киевской области осудили бывшего пастора за изнасилование 13-летней девушки
21:40  21 сентября
Хотел заработать – потерял деньги: полиция предупредила о масштабном скам в интернет-продажах
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2026, 21:30

В Киеве мужчины ради наркотиков делали поджоги на Укрзализныце

21 сентября 2026, 21:30
Читайте також українською мовою
СБУ
Читайте також
українською мовою

В Киеве разоблачили двух агентов РФ. Оказалось, что они по заказу россиян поджигали релейные шкафы Укрзализныци

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, россияне завербовали двух наркозависимых киевлян. Один из них ранее отбывал наказание за хранение запрещенных веществ. Их завербовали, когда они искали "легкие деньги" в социальных сетях.

Злоумышленники получили инструкцию от куратора из РФ на приобретение легковоспламеняющейся смеси для уничтожения релейного шкафа. Затем они сломали защитный корпус энергооборудования и подожгли его изнутри. "Результат" они оба снимали на камеры, чтобы отправить россиянам "отчет".

Суд назначил одному из них наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества, а другого, учитывая сотрудничество со следствием, приговорил к 10 годам тюрьмы.

Напомним, что в Сумской области задержали поджигателя военных автомобилей. По данным следствия, через один из мессенджеров он получил предложение заработка за поджоги транспортных средств, которые использовались Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики СБУ агент рф
СБУ разоблачила уклониста, корректировавшего удары по Славянску
21 сентября 2026, 15:05
Хмельницкий передавал ФСБ данные о военных объектах по криптовалюте: суд вынес приговор
18 сентября 2026, 18:47
Искала "легкий заработок": в Днепре СБУ задержала 17-летнюю информаторку РФ
18 сентября 2026, 08:32
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Дизель наконец пошел на убыль: что происходит с ценами на АЗС
21 сентября 2026, 23:55
В Украине цена сала растет быстрее инфляции: какие новые ценники
21 сентября 2026, 23:35
В Николаевской области сменили время комендантского часа
21 сентября 2026, 22:56
На Буковине уклонистам продавали "путь за границу" за 3,5 тысячи
21 сентября 2026, 22:50
В Днепре грабители напали на аптеку
21 сентября 2026, 22:35
Почти 50 атак и погибший: враг массированно обстрелял Днепропетровщину
21 сентября 2026, 22:07
В Киевской области осудили бывшего пастора за изнасилование 13-летней девушки
21 сентября 2026, 21:55
Цены на дизель топчутся около отметки 100 грн/л: кто борется с этой бедой
21 сентября 2026, 21:55
Хотел заработать – потерял деньги: полиция предупредила о масштабном скам в интернет-продажах
21 сентября 2026, 21:40
В Николаевской области российская атака оборвала жизнь трехлетнего мальчика
21 сентября 2026, 21:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »