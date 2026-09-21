В Киеве мужчины ради наркотиков делали поджоги на Укрзализныце

СБУ

В Киеве разоблачили двух агентов РФ. Оказалось, что они по заказу россиян поджигали релейные шкафы Укрзализныци

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, россияне завербовали двух наркозависимых киевлян. Один из них ранее отбывал наказание за хранение запрещенных веществ. Их завербовали, когда они искали "легкие деньги" в социальных сетях.

Злоумышленники получили инструкцию от куратора из РФ на приобретение легковоспламеняющейся смеси для уничтожения релейного шкафа. Затем они сломали защитный корпус энергооборудования и подожгли его изнутри. "Результат" они оба снимали на камеры, чтобы отправить россиянам "отчет".

Суд назначил одному из них наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества, а другого, учитывая сотрудничество со следствием, приговорил к 10 годам тюрьмы.

Напомним, что в Сумской области задержали поджигателя военных автомобилей. По данным следствия, через один из мессенджеров он получил предложение заработка за поджоги транспортных средств, которые использовались Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями.