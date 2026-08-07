Россия атаковала Одесщину: ранен 16-летний парень

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, в результате вражеского удара пострадал 16-летний парень.

Подросток получил осколочное ранение. Его оперативно госпитализировали, медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

Жителей региона еще раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае объявления необходимо немедленно пройти до ближайшего укрытия и находиться там до отбоя опасности.

Напомним, российские войска нанесли удар по частному сектору Запорожья, пострадала 76-летняя женщина. В результате атаки повреждены жилые дома, в частности выбиты окна.