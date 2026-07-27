Россияне нанесли 917 ударов по Запорожской области: двое погибших, 13 раненых

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 917 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак погибли двое мужчин, еще 13 человек получили ранения.

Оккупанты нанесли 22 авиационных удара по Запорожью и ряду населенных пунктов области. Также зафиксировано 634 атаки беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами.

Кроме того, российские войска нанесли 261 артиллерийский удар по населенным пунктам региона.

Поступило 124 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Информация о последствиях обстрелов и пострадавших уточняется.

Напомним, днем 26 июля российские оккупанты атаковали Чернигов. Вражеский дрон попал в супермаркет АТБ. Известно о нескольких раненых местных жителях и двух погибших. К сожалению, среди них – ребенок 10 лет.