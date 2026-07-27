08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
08:41  27 июля
Столкновение мотоциклов в Черкасской области: пострадали четверо подростков
20:50  26 июля
Певица Елена Тополя призналась, кто после развода обеспечивает детей
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 07:45

Россияне нанесли 917 ударов по Запорожской области: двое погибших, 13 раненых

27 июля 2026, 07:45
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли 917 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак погибли двое мужчин, еще 13 человек получили ранения.

Оккупанты нанесли 22 авиационных удара по Запорожью и ряду населенных пунктов области. Также зафиксировано 634 атаки беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами.

Кроме того, российские войска нанесли 261 артиллерийский удар по населенным пунктам региона.

Поступило 124 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Информация о последствиях обстрелов и пострадавших уточняется.

Напомним, днем 26 июля российские оккупанты атаковали Чернигов. Вражеский дрон попал в супермаркет АТБ. Известно о нескольких раненых местных жителях и двух погибших. К сожалению, среди них – ребенок 10 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область Запорожье российская армия война обстрелы погибшие
Удар по Запорожью: погиб мужчина, из-под завалов спасли 22-летнего парня
27 июля 2026, 07:01
Удар по Эпицентру в Кривом Роге: россияне ударили дроном дважды - появилось видео атаки
26 июля 2026, 10:15
Российская армия снова атаковала Одесщину: повреждены дома и инфраструктура, есть раненый
25 июля 2026, 17:32
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Удар по Николаевщине: россияне повредили три гражданских судна в порту
27 июля 2026, 08:59
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
27 июля 2026, 08:55
Столкновение мотоциклов в Черкасской области: пострадали четверо подростков
27 июля 2026, 08:41
Квартиры, погоны, должности: как окружение главы МВД Выговского делало карьеру в полиции
27 июля 2026, 08:39
Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: среди пострадавших – 6-летний ребенок
27 июля 2026, 08:28
РФ ночью запустила по Украине почти 150 беспилотников: есть попадания на 10 локациях
27 июля 2026, 08:17
На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали девять человек
27 июля 2026, 07:58
Глава больницы Мечникова Сергей Рыженко стал Героем Украины
27 июля 2026, 07:54
В Днепре из-за российской атаки повреждены дома, магазин и автомобили
27 июля 2026, 07:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Сергей Куюн
Борислав Береза
Владимир Кудрицкий
Все блоги »