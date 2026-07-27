Россияне нанесли 917 ударов по Запорожской области: двое погибших, 13 раненых
За прошедшие сутки российские войска нанесли 917 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак погибли двое мужчин, еще 13 человек получили ранения.
Оккупанты нанесли 22 авиационных удара по Запорожью и ряду населенных пунктов области. Также зафиксировано 634 атаки беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами.
Кроме того, российские войска нанесли 261 артиллерийский удар по населенным пунктам региона.
Поступило 124 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
Информация о последствиях обстрелов и пострадавших уточняется.
Напомним, днем 26 июля российские оккупанты атаковали Чернигов. Вражеский дрон попал в супермаркет АТБ. Известно о нескольких раненых местных жителях и двух погибших. К сожалению, среди них – ребенок 10 лет.