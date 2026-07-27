Росіяни завдали 917 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих, 13 поранених

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак загинули двоє чоловіків, ще 13 людей отримали поранення.

Окупанти здійснили 22 авіаційні удари по Запоріжжю та низці населених пунктів області. Також зафіксовано 634 атаки безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.

Крім того, російські війська завдали 261 артилерійського удару по населених пунктах регіону.

Надійшло 124 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Інформація щодо наслідків обстрілів та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вдень 26 липня російські окупанти атакували Чернігів. Ворожий дрон влучив у супермаркет АТБ. Відомо про кількох поранених місцевих жителів та двох загиблих. На жаль, серед них – дитина 10 років.