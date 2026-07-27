Более 3 тысяч километров: Зеленский рассказал о новых возможностях украинских дронов
Украинские дальнобойные беспилотники уже способны поражать военные и экономические объекты на территории России на расстоянии более 3 тысяч километров
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по дипстрайкам, передает RegioNews.
По словам главы государства, план применения дальнобойных средств поражения реализуется в соответствии с определенными приоритетами, а возможности украинских беспилотников продолжают расти.
"Дистанции для поражений уже более 3 тысяч километров, и продолжается наращивание наших способностей действовать на большие дистанции", – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинские дроны уже достигали целей в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных от Москвы районах России. По его словам, с начала реализации плана дальнобойных ударов в этом году выполнено более тысячи огневых задач.
Среди пораженных целей, по словам Зеленского, – нефтяные объекты, критически важные военные производства и ключевые элементы российской логистики.
Также во время совещания было согласовано продолжение операций и обновлен список приоритетных целей. Президент отметил, что главной целью является усиление давления на Россию путем усложнения производства компонентов для вооружения, нанесения экономических потерь и создания условий для дипломатического урегулирования войны.
"Наша точность эффективно работает на создание условий для реальной дипломатии", – подытожил Зеленский.
Напомним, в ночь на 25 июля дальнобойные дроны СБУ поразили ряд военных и логистических целей врага в Ростове-на-Дону и в акватории Каспийского моря. В частности, в Ростове-на-Дону дроны поразили радиолокационную станцию 92Н6Е Grave Stone и ее антенную башню.