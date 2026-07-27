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27 июля 2026, 07:17

Более 3 тысяч километров: Зеленский рассказал о новых возможностях украинских дронов

27 июля 2026, 07:17
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Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
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Украинские дальнобойные беспилотники уже способны поражать военные и экономические объекты на территории России на расстоянии более 3 тысяч километров

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по дипстрайкам, передает RegioNews.

По словам главы государства, план применения дальнобойных средств поражения реализуется в соответствии с определенными приоритетами, а возможности украинских беспилотников продолжают расти.

"Дистанции для поражений уже более 3 тысяч километров, и продолжается наращивание наших способностей действовать на большие дистанции", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские дроны уже достигали целей в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных от Москвы районах России. По его словам, с начала реализации плана дальнобойных ударов в этом году выполнено более тысячи огневых задач.

Среди пораженных целей, по словам Зеленского, – нефтяные объекты, критически важные военные производства и ключевые элементы российской логистики.

Также во время совещания было согласовано продолжение операций и обновлен список приоритетных целей. Президент отметил, что главной целью является усиление давления на Россию путем усложнения производства компонентов для вооружения, нанесения экономических потерь и создания условий для дипломатического урегулирования войны.

"Наша точность эффективно работает на создание условий для реальной дипломатии", – подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на 25 июля дальнобойные дроны СБУ поразили ряд военных и логистических целей врага в Ростове-на-Дону и в акватории Каспийского моря. В частности, в Ростове-на-Дону дроны поразили радиолокационную станцию 92Н6Е Grave Stone и ее антенную башню.

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