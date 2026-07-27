В Днепре из-за российской атаки повреждены дома, магазин и автомобили
Утром 27 июля российские войска атаковали Днепр
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки произошел пожар на территории частного домовладения.
Взрывной волной повреждены окна в нескольких многоэтажках, автомобили и магазин.
На месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате ударов погиб один человек, есть пострадавшие.
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