Армия РФ потеряла за сутки в Украине около 1600 военных
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 440 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1590 оккупантов, восемь танков, 13 бронемашин, 37 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 1269 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 498 единиц автомобильной и спецтехники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 27.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 25 июля дальнобойные дроны СБУ поразили ряд военных и логистических целей врага в Ростове-на-Дону и в акватории Каспийского моря. В частности, ракетный катер, РЛС и суда с грузами из Ирана.
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