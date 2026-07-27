Фото: полиция

За прошедшие сутки российская армия нанесла 129 ударов по 34 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде из-за удара КАБами ранены четыре человека: 15-летняя девушка, 39-летний мужчина, а также женщины в возрасте 58 и 70 лет. Еще двое гражданских – 46-летняя женщина и 48-летний мужчина – пострадали в результате попадания вражеского дрона в автомобиль.

Кроме этого, из-за атак БПЛА ранения получили 34-летняя женщина в Сумской громаде, 45-летний мужчина в Шосткинской и 58-летний мужчина в Середино-Будской громаде.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 917 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибли двое мужчин, еще 13 человек получили ранения.