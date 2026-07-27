Удар по Запорожью: погиб мужчина, из-под завалов спасли 22-летнего парня

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате ударов погиб один человек, есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, российский дрон повредил квартиру в многоэтажном доме. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Кроме того, российская управляемая авиабомба попала в частный дом в областном центре. Дом был полностью разрушен. В результате удара погиб 67-летний мужчина. Спасатели сообщали, что под завалами могут находиться люди.

В 5:54 Иван Федоров сообщил, что из-под развалин удалось спасти 22-летнего парня.

"Жив! В Запорожье 22-летнего парня достали из-под завалов дома, разрушенного российским КАБом", – написал глава ОВА.

И добавил, что пострадавший находится под наблюдением врачей, его жизни пока ничего не угрожает.

На месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, российские военные в очередной раз атаковали Краматорск. Одной из целей врага стала машина украинских полицейских. FPV-дрон попал в экипаж патрульных. Полицейские успели вовремя покинуть автомобиль. Однако в результате удара врага один из патрульных получил ранения.