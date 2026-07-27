Глава больницы Мечникова Сергей Рыженко стал Героем Украины

Фото: "Укринформ"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генеральному директору Коммунального предприятия "Днепропетровская областная клиническая больница имени И. И. Мечникова" Сергею Рыженко

Соответствующий указ глава государства подписал 24 июля, передает RegioNews.

В документе указано, что звание Героя Украины с вручением ордена Государства Рыженко присвоено "за выдающиеся заслуги в развитии системы здравоохранения Украины, личный вклад в применение новейших методов лечения в условиях военного положения и многолетний самоотверженный труд".

Сергей Рыженко – украинский врач, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач. Возглавляет Днепропетровская областная клиническая больница имени И. И. Мечникова – одно из ведущих медицинских учреждений региона.

Во время полномасштабной войны больница Мечникова стала одним из ключевых центров помощи раненым военным и гражданским.

Также Рыженко является членом постоянной комиссии Днепропетровского областного совета по здравоохранению, детству и материнству.

Напомним, ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти военнослужащим и полицейским. Высокие государственные награды присвоены "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинским народам".