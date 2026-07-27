Глава больницы Мечникова Сергей Рыженко стал Героем Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генеральному директору Коммунального предприятия "Днепропетровская областная клиническая больница имени И. И. Мечникова" Сергею Рыженко
Соответствующий указ глава государства подписал 24 июля, передает RegioNews.
В документе указано, что звание Героя Украины с вручением ордена Государства Рыженко присвоено "за выдающиеся заслуги в развитии системы здравоохранения Украины, личный вклад в применение новейших методов лечения в условиях военного положения и многолетний самоотверженный труд".
Сергей Рыженко – украинский врач, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач. Возглавляет Днепропетровская областная клиническая больница имени И. И. Мечникова – одно из ведущих медицинских учреждений региона.
Во время полномасштабной войны больница Мечникова стала одним из ключевых центров помощи раненым военным и гражданским.
Также Рыженко является членом постоянной комиссии Днепропетровского областного совета по здравоохранению, детству и материнству.
Напомним, ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины девяти военнослужащим и полицейским. Высокие государственные награды присвоены "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинским народам".