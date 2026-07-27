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27 июля 2026, 08:28

Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: среди пострадавших – 6-летний ребенок

27 июля 2026, 08:28
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Фото: ОВА
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В ночь на 27 июля российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Для ударов враг применял беспилотники, артиллерию и авиабомбу

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине россияне ударили по Никополю и Марганецкой громаде. Повреждены детский сад, инфраструктура, многоквартирные дома, частные дома, хлебный киоск. Ранения получили два человека, в том числе 6-летний мальчик. Еще одна 59-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине под удар попали райцентр, а также Васильковская и Дубовиковская громады – там повреждены гимназия, предприятие и частный дом. В Павлограде из-за атаки возник пожар.

Утром враг атаковал Днепр – повреждены предприятие, многоквартирные дома, магазины и автомобили.

Напомним, ночью 27 июля РФ запустила по Украине почти 150 беспилотников. Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях.

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