Фото: полиция

ДТП с участием двух мотоциклов произошло 25 июля в селе Бубновская Слободка Золотоношского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 17-летний водитель мотоцикла Lonsen не учел дорожную обстановку, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Spark под управлением 14-летнего парня.

Травмы получили оба водителя, а также их 17-летние пассажиры. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, вечером 22 июля на трассе в Кировоградской области легковушка загорелась после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмированы мужчина и двухлетний ребенок.