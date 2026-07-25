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25 июля 2026, 17:32

Российская армия снова атаковала Одесщину: повреждены дома и инфраструктура, есть раненый

25 июля 2026, 17:32
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Днем 25 июля враг нанес удары по Одесскому району

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Поврежден частный дом и около десяти близлежащих домов. Кроме того, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры.

Ранения получил 65-летний мужчина, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах попаданий работают все соответствующие службы.

Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Напомним, 25 июля около 11:00 российские военные ударили по Запорожью тремя управляемыми авиабомбами. Одна из КАБ попала по промышленному предприятию. Одна женщина погибла, пострадали 11 человек.

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