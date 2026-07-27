08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
08:41  27 июля
Столкновение мотоциклов в Черкасской области: пострадали четверо подростков
20:50  26 июля
Певица Елена Тополя призналась, кто после развода обеспечивает детей
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 08:17

РФ ночью запустила по Украине почти 150 беспилотников: есть попадания на 10 локациях

27 июля 2026, 08:17
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 27 июля РФ атаковала Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 123 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

атака на Украину 27 июля 2026 года

Напомним, в ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате ударов погиб один человек, есть пострадавшие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы ПВО беспилотники
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Удар по Николаевщине: россияне повредили три гражданских судна в порту
27 июля 2026, 08:59
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
27 июля 2026, 08:55
Столкновение мотоциклов в Черкасской области: пострадали четверо подростков
27 июля 2026, 08:41
Квартиры, погоны, должности: как окружение главы МВД Выговского делало карьеру в полиции
27 июля 2026, 08:39
Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: среди пострадавших – 6-летний ребенок
27 июля 2026, 08:28
На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали девять человек
27 июля 2026, 07:58
Глава больницы Мечникова Сергей Рыженко стал Героем Украины
27 июля 2026, 07:54
Россияне нанесли 917 ударов по Запорожской области: двое погибших, 13 раненых
27 июля 2026, 07:45
В Днепре из-за российской атаки повреждены дома, магазин и автомобили
27 июля 2026, 07:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Сергей Куюн
Борислав Береза
Владимир Кудрицкий
Все блоги »