РФ ночью запустила по Украине почти 150 беспилотников: есть попадания на 10 локациях
В ночь на 27 июля РФ атаковала Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 123 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате ударов погиб один человек, есть пострадавшие.