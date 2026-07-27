Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 июля РФ атаковала Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 123 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате ударов погиб один человек, есть пострадавшие.