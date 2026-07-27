Квартиры, погоны, должности: как окружение главы МВД Выговского делало карьеру в полиции

Фото: Bihus.Infо

Близкое окружение нового министра внутренних дел Ивана Выговского годами синхронно продвигалось по карьерной лестнице вместе с ним и получало высокие должности и служебное жилье

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Как отмечают журналисты, Выговский начал службу в Николаевской области, затем возглавлял полицию Полтавщины, Киевский главк Нацполиции, а затем стал руководителем Национальной полиции Украины и министром внутренних дел. Вместе с ним в разные регионы переходили ряд стражей порядка, которые впоследствии получали руководящие должности.

Среди них – Араик Кочкадамян, Артем Родыгин, Андрей Гарастюк, Дмитрий Соколов, Роман Бутко и Олег Гудыма.

По данным Bihus.Info, некоторые из этих чиновников получали служебные квартиры в Киеве, которые впоследствии были приватизированы. В частности, речь идет о жилье в столичных жилых комплексах "Славутич" и "Хрустальные источники".

Журналисты также обратили внимание на ряд скандалов, связанных с некоторыми представителями этого круга. В частности, после резонансных инцидентов некоторые должностные лица не теряли должности, а наоборот получали повышение.

В то же время, фигуранты расследования в ответах журналистам отрицали или не комментировали отдельные утверждения, ссылаясь на разграничение полномочий между подразделениями полиции или личные обстоятельства.

Как известно, 14 июля правительство назначило Выговского Ивана Михайловича главой Национальной полиции Украины.

Напомним, Печерский районный суд Киева запретил журналистам и общественной организации распространять информацию о недвижимости, сделках и инвестициях брата директора ГБР Алексея Сухачева – харьковского бизнесмена Александра Сухачева.