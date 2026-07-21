Атака РФ на Запорожье: уже двое погибших и девять раненых

Фото: ГСЧС Украины

В Запорожье выросло количество погибших в результате вражеской атаки – сейчас известно о двух погибших

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, еще девять человек нуждаются в помощи врачей.

Спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы продолжают работать на месте удара, ликвидируя последствия атаки и оказывая помощь пострадавшим.

Напомним, во вторник, 21 июля, около 11:15 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья. Было известно, что один человек погиб, еще один получил ранения.