Атака РФ на Запорожье: уже двое погибших и девять раненых
В Запорожье выросло количество погибших в результате вражеской атаки – сейчас известно о двух погибших
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, еще девять человек нуждаются в помощи врачей.
Спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы продолжают работать на месте удара, ликвидируя последствия атаки и оказывая помощь пострадавшим.
Напомним, во вторник, 21 июля, около 11:15 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья. Было известно, что один человек погиб, еще один получил ранения.
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