12:47  21 июля
В Киеве военный в СЗЧ напал с ножом на работников АЗС
10:43  21 июля
Взрыв запала от гранаты: на Черниговщине тяжело травмировался 16-летний парень
01:35  21 июля
Звезда украинских сериалов признался, сколько зарабатывает за один день
UA | RU
UA | RU
21 июля 2026, 14:16

Атака РФ на Запорожье: уже двое погибших и девять раненых

21 июля 2026, 14:16
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

В Запорожье выросло количество погибших в результате вражеской атаки – сейчас известно о двух погибших

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, еще девять человек нуждаются в помощи врачей.

Спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы продолжают работать на месте удара, ликвидируя последствия атаки и оказывая помощь пострадавшим.

Напомним, во вторник, 21 июля, около 11:15 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья. Было известно, что один человек погиб, еще один получил ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье война российская армия погибшие гражданские
РФ три дня подряд атаковала газовые объекты "Нафтогаза" на Харьковщине
21 июля 2026, 13:34
Россияне повторно ударили по Сумам: под атакой оказались спасатели
21 июля 2026, 10:25
Вражеский дрон попал в крышу дома в Харькове: возник пожар, среди пострадавших – ребенок
21 июля 2026, 09:37
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Днепре избили волонтера и похитили деньги для ВСУ
21 июля 2026, 14:25
Россияне ударили по автомобилю в Херсоне: погибла сотрудница ОВА
21 июля 2026, 14:02
Война не отменяет права на голос: почему общество имеет право критиковать власть
21 июля 2026, 13:47
РФ три дня подряд атаковала газовые объекты "Нафтогаза" на Харьковщине
21 июля 2026, 13:34
КГГА не согласовала тариф на воду почти 90 грн: сколько будут платить киевляне
21 июля 2026, 13:22
На Буковине мужчина убил соседку и спрятал тело в сарае
21 июля 2026, 13:00
В Киеве военный в СЗЧ напал с ножом на работников АЗС
21 июля 2026, 12:47
ДТП с тремя погибшими детьми: во Львовской области задержали водителя
21 июля 2026, 12:30
СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске: агент РФ готовил два взрыва
21 июля 2026, 12:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »