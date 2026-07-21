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21 июля 2026, 10:25

Россияне повторно ударили по Сумам: под атакой оказались спасатели

21 июля 2026, 10:25
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Фото: ГСЧС Сумщины
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Российские войска нанесли серию ударов по Сумам, в результате чего пострадали жилой дом, торговый центр и придомовая территория

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Один из вражеских реактивных беспилотников попал в 9-этажный жилой дом. Возгорание возникло на первом этаже.

Спасатели эвакуировали жителей дома.

Известно, что травмированы шесть человек, среди них – четверо детей.

Также из-за обстрела произошел масштабный пожар в торговом центре. Во время работы спасателей по ликвидации возгорания российские войска нанесли повторные удары.

В результате одной из атак был уничтожен служебный автомобиль ГСЧС, еще одно транспортное средство получило повреждение.

Кроме того, под удар попала придомовая территория – загорелись два автомобиля. Пожар был ликвидирован спасателями.

Несмотря на опасность повторных атак, сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия обстрелов и помогать пострадавшим.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты совершили 50 обстрелов по 34 населенным пунктам Сумской области, применив авиабомбы, FPV-дроны, БпЛА, артиллерию и минометы.

Кроме того, в результате удара российских реактивных БПЛА поздно вечером 20 июля в Сумах полностью уничтожен строительный гипермаркет "Эпицентр".

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