Экспредседатель Тернопольского облсовета будет находиться в СИЗО до октября

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Высший антикоррупционный суд обнародовал постановление о приговоре от 18 июня 2025 года, которым бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко приговорили к девяти годам лишения свободы за получение неправомерной выгоды

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, передает RegioNews .

Суд временно покинул осужденного в Киевском следственном изоляторе до истечения срока подачи кассационной жалобы.

В определении говорится, что речь идет о приговоре ВАКС от 18 июня 2025 года, который Апелляционная палата 8 июля 2026 года изменила только в части формулировки обвинения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами), а в остальном оставила без изменений. Именно этим приговором Головка был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Согласно постановлению, защитники осужденного просили временно оставить его в следственном изоляторе, мотивируя это тем, что "нахождение клиента в Киеве будет способствовать оперативной коммуникации с защитниками и более удобному ознакомлению с материалами дела".

ВАКС удовлетворил ходатайство и временно оставил осужденного в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" до истечения срока подачи кассационной жалобы – до 8 октября 2026 года.

Напомним, что ранее Апелляционная палата ВАКС отменила 68 тысяч гривен штрафа бывшему руководителю Тернопольского облсовета Михаилу Головко.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о дополнительном подозрении бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко . Его подозревали в незаконном хранении боеприпасов.