В Херсонской области государству через суд вернули 10 гектаров леса, которые незаконно перевели в агроугодия

Фото: Херсонская областная прокуратура

Об этом сообщила прокуратура в телеграм, передает RegioNews .

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, отменив незаконную государственную регистрацию земли, которую в 2019 году безосновательно перевели в категорию сельскохозяйственных угодий и отнесли в коммунальную собственность.



Прокуратурой установлено, что участок фактически входит в земли государственного лесного фонда, о чем свидетельствуют данные Государственного земельного кадастра, материалы лесоустройства и картографические материалы. Никаких законных решений об изъятии этих земель из лесного фонда, изменении их целевого назначения или прекращении права постоянного использования уполномоченные органы не принимали.



Земли лесного фонда, по особенностям своего назначения и правового режима, не могут использоваться для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Незаконное изменение их категории создает серьезные риски для сохранения лесов и экологической безопасности региона.



Напомним, что на Буковине разоблачены масштабные незаконные вырубки леса, произошедшие из-за служебной халатности чиновников. Общий ущерб государству составляет почти 19 млн гривен.