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21 июля 2026, 17:55

Работа и образование для уклоняющихся: СБУ разоблачила 6 схем уклонения от мобилизации

21 июля 2026, 17:55
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Фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили схемы уклонения от мобилизации в разных областях Украины. Задержали 15 организаторов

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Сумской области мужчины призывного возраста оформляли на работу "преподавателями". Местом работы было фиктивное учебное заведение. С фейковыми документами мужчины оформляли отсрочку от мобилизации. Известно, что воспользовались "услугой" более 200 человек. Задержали 8 устроителей.

В Харьковской области разоблачили адвоката. Он за взятки организовывал трудоустройство уклоняющихся на местное предприятие критической инфраструктуры. С помощью фейковых трудовых книжек оформляли отсрочки отмобилизации.

В Ровенской области задержан представитель экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК). Он вместе с сообщниками фальсифицировал истории мобилизованных болезней для дальнейшего оформления медицинских справок о непригодности к военной службе.

В Черкасской области задержали дельца, который оформлял мужчинам статус "опекуна". Для этого он привлекал знакомых должностных лиц ВЛК, чтобы подделывать медицинские выводы военнообязанных о необходимости постоянного ухода.

В Ивано-Франковской области разоблачили дельцов, переправлявших мужчин в страну Евросоюза. Маршрут они организовали через горную местность в обход контрольно-пропускных постов.

В Днепропетровской области задержан блогер из Самаровского района. Он "сливал" в соцсети пункты базирования и направления движения мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

Злоумышленникам грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции " Опекун " провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.

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