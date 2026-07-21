В Ровно мужчина обокрал столовую бывшей: вынес кофемашину и наличные деньги
В Ровно своими противоправными действиями житель областного центра нанес ущерб ориентировочно на 74 тысяч гривен. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Полицейские предварительно установили, что 31-летний мужчина похитил ключи от заведения у своей бывшей сожительницы, которая там работала.
19 июля, когда столовая не работала, фигурант проник в помещение и взял из кассы 10 тысяч гривен и кофейный аппарат.
Сотрудники уголовного розыска и сектора уголовного анализа Ровенского райуправления полиции с помощью камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город", разыскали жителя областного центра в одном из хостелов.
Наличные злоумышленник потратил на собственные нужды, а кофемат сдал в ломбард.
Следователь задержал 31-летнего жителя в процессуальном порядке и сообщил ему о подозрении.
В совершенном фигурант признается. В соответствии с санкцией статьи ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что в Ровенской области полицейские разоблачили мужчину, который, по данным следствия, похитил ящик с пожертвованиями для Вооруженных сил Украины возле одного из супермаркетов в Березном.