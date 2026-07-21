В Черноморске из-за обстрела полностью прекратили водоснабжение
В пригороде Одессы - в городе Черноморск - после вражеской атаки 21 июля прекращено водоснабжение
Об этом сообщила и.о. городского головы Черноморская Елена Шолар, передает RegioNews .
"Подача воды по городу прекращена в результате вражеских обстрелов. На данный момент выясняется, насколько сложна ситуация и сколько времени займет восстановление", - написала Шолар.
Чиновница добавила, что бюветы в городе работают. Также будет организована раздача технической воды.
Напомним, что россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по одесскому региону днем 21 июля.
В центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения. Пострадали три человека.
Также в Одесском районе в результате ракетного удара взрывной волной поврежден частный жилой дом.