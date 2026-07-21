РФ три дня подряд атаковала газовые объекты "Нафтогаза" на Харьковщине

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Российские войска в течение последних трех дней нанесли удары по объектам газодобычи группы "Нафтогаз" в Харьковской области

Об этом сообщили в компании, передает RegioNews.

В результате одной из атак в воскресенье, 19 июля, на одном из добывающих активов возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, однако поврежденное оборудование пришлось остановить, что привело к частичной потере объемов добычи газа.

В понедельник утром русские войска атаковали еще один объект. Там были зафиксированы многочисленные разрушения. Специалисты оценивают масштабы повреждений и возможность возобновления работы оборудования.

В "Нефтегазе" отметили, что во время обеих атак работники находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших.

В компании подчеркнули, что россияне целенаправленно бьют по объектам, которые снабжают Украину газом, пытаясь усложнить подготовку к отопительному сезону.

"Нефтегаз" уверяет, что делает все возможное для минимизации последствий атак и обеспечения страны необходимыми запасами газа.

Напомним, в ночь на 21 июля РФ атаковала Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 8 ударных дронов на семи локациях.