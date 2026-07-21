В Харьковской области во время разминирования погибли двое полковников-взрывотехников
Во время выполнения служебного задания по разминированию деоккупированной территории Харьковской области погибли два офицера Департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Украины
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Их жизни оборвались в результате детонации взрывоопасного предмета.
Трагедия произошла 20 июля. Погибли 39-летний полковник полиции Максим Мовчан — заместитель начальника Департамента взрывотехнической службы, начальник управления применения специального взрывотехнического оборудования и роботизированных комплексов, а также 41-летний подполковник полиции Анатолий Радковский — главный специалист отдела применения роботизированных комплексов этого же управления.
Правоохранители получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.
Максим Мовчан и Анатолий Радковский более 20 лет служили в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины. С первых дней полномасштабного вторжения они выполняли опасные задачи разминирования деоккупированных территорий Киевской, Харьковской, Херсонской и других областей.
В Национальной полиции отметили, что гибель офицеров стала тяжелой потерей для всей полицейской семьи и выразила искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям и коллегам погибших.
Напомним, что в результате ДТП , которое произошло 25 июня около 13:15 на трассе Киев - Ковель - Ягодин в Варасском районе, травмы получили двое полицейских и 45-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали в больницу.