В Харьковской области во время разминирования погибли двое полковников-взрывотехников

Фото: полиция Харьковской области

Во время выполнения служебного задания по разминированию деоккупированной территории Харьковской области погибли два офицера Департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Украины

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Их жизни оборвались в результате детонации взрывоопасного предмета.

Трагедия произошла 20 июля. Погибли 39-летний полковник полиции Максим Мовчан — заместитель начальника Департамента взрывотехнической службы, начальник управления применения специального взрывотехнического оборудования и роботизированных комплексов, а также 41-летний подполковник полиции Анатолий Радковский — главный специалист отдела применения роботизированных комплексов этого же управления.

Правоохранители получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

Максим Мовчан и Анатолий Радковский более 20 лет служили в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины. С первых дней полномасштабного вторжения они выполняли опасные задачи разминирования деоккупированных территорий Киевской, Харьковской, Херсонской и других областей.

В Национальной полиции отметили, что гибель офицеров стала тяжелой потерей для всей полицейской семьи и выразила искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям и коллегам погибших.

Напомним, что в результате ДТП , которое произошло 25 июня около 13:15 на трассе Киев - Ковель - Ягодин в Варасском районе, травмы получили двое полицейских и 45-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали в больницу.