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21 июля 2026, 16:49

В Харьковской области во время разминирования погибли двое полковников-взрывотехников

21 июля 2026, 16:49
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Фото: полиция Харьковской области
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Во время выполнения служебного задания по разминированию деоккупированной территории Харьковской области погибли два офицера Департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Украины

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Их жизни оборвались в результате детонации взрывоопасного предмета.

Трагедия произошла 20 июля. Погибли 39-летний полковник полиции Максим Мовчан — заместитель начальника Департамента взрывотехнической службы, начальник управления применения специального взрывотехнического оборудования и роботизированных комплексов, а также 41-летний подполковник полиции Анатолий Радковский — главный специалист отдела применения роботизированных комплексов этого же управления.

Правоохранители получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

Максим Мовчан и Анатолий Радковский более 20 лет служили в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины. С первых дней полномасштабного вторжения они выполняли опасные задачи разминирования деоккупированных территорий Киевской, Харьковской, Херсонской и других областей.

В Национальной полиции отметили, что гибель офицеров стала тяжелой потерей для всей полицейской семьи и выразила искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям и коллегам погибших.

Напомним, что в результате ДТП , которое произошло 25 июня около 13:15 на трассе Киев - Ковель - Ягодин в Варасском районе, травмы получили двое полицейских и 45-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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