Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Попадание пришлось в крышу частного дома, в результате чего возник пожар.

В результате атаки травмировались пять человек, в том числе 12-летний ребенок.

Спасатели ликвидировали пожар. На месте работали оперативные подразделения, пиротехники и психологи ГСЧС, медики, правоохранители и коммунальщики.

Напомним, утром 21 июля российские военные ударили беспилотником по административному зданию в центральной части Чернигова – возник пожар.