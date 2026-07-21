В Тернопольской области будут судить инструкторов автошколы за взятки за экзамены на вождение

Фото: полиция Тернопольской области

Следователи Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области направили в суд материалы уголовного производства, начатого по факту получения неправомерной выгоды. Обвиняемые – двое инструкторов автошколы

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

По данным следствия, один из инструкторов-преподавателей профессионального учебного заведения, который был знаком с процедурой обучения, сдачи экзаменов и получения удостоверения, предложил гражданину содействие в беспрепятственной сдаче экзаменов и получении соответствующего документа.

За свои "услуги" хотел 10 тысяч гривен.

Как установили правоохранители, для реализации своей затеи мужчина привлек еще одного участника. По версии следствия, тот должен был организовать оформление лица на обучение в одном из частных учебных центров без фактического посещения занятий и обеспечить получение документов об успешном завершении курса.

Кроме этого, фигуранты пообещали за 450 долларов США повлиять на должностных лиц территориального сервисного центра, гарантировав успешную сдачу экзамена по практическому вождению на категорию "СЭ" и получение водительского удостоверения.

Фигурантов обвинили в нарушении ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Наказание, предусмотренное данной статьей, заключается в штрафе в размере от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишении свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что в Киеве адвокат получил подозрение из-за вымогательства денег. Это произошло после того, как к нему обратились за помощью по разделу имущества.