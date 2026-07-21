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21 июля 2026, 18:48

В Киеве будут судить мошенника, который под видом СБУ обманул народную артистку

21 июля 2026, 18:48
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Фото: полиция Киева
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В Киеве будет судим самозванец из правоохранительных органов, который обманул народную артистку Украины на сумму свыше шести миллионов гривен; следствие завершено, дело передано в суд

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews .

В апреле народной артистке Украины позвонил по телефону неизвестный и представился работником СБУ. Злоумышленник запугивал женщину и безосновательно обвинял ее в государственной измене. Для усиления давления он направил ей в мессенджер фиктивную повестку с необходимостью явиться в спецслужбу.

Правоохранители установили, что путем манипуляций аферист убедил женщину в необходимости срочной проверки происхождения ее средств из-за якобы существующей связи с государством-агрессором.

В дальнейшем делец назначил артистке личную встречу, во время которой она передала ему 128 тысяч долларов и перечислила на разные счета около 400 тысяч гривен.

Тогда полицейские задержали 36-летнего фигуранта и при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры столицы сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в условиях военного положения, в особо крупных размерах).

Завершив досудебное расследование, следователи направили обвинительный акт в отношении подозреваемого в суд. За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киевской области разоблачили мошенника, который обманул мужчину. Он притворился правоохранителем.

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