Атака РФ на Запоріжжя: вже двоє загиблих і дев'ять поранених
У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ворожої атаки – наразі відомо про двох загиблих
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, ще дев'ятеро людей потребують допомоги лікарів.
Рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби продовжують працювати на місці удару, ліквідуючи наслідки атаки та надаючи допомогу постраждалим.
Нагадаємо, у вівторок, 21 липня, близько 11:15 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя. Було відомо, що одна людина загинула, ще одна дістала поранень.
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