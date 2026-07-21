Готовил теракты в Запорожье: агент российского ГРУ получил 15 лет тюрьмы

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По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки (более известной как игру), готовивший самодельные бомбы для терактов в Запорожье

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в марте 2025 года.

Как установило расследование, заказ РФ выполнял завербованный врагом местный наркозависимый. Вниманию российских спецслужб он попал, когда искал легкие заработки в Телеграмм-каналах.

В обмен на обещание "быстрых" подработок агент приступил к сборке самодельных взрывных устройств (СВП), усиливая их металлическими гайками и болтами для большего впечатляющего действия.

С этой целью он по инструкции рашистов приобрел химические компоненты, стройматериалы и другие составляющие для производства бомб в домашних условиях.

Готовые СВП злоумышленник должен был спрятать в тайники на территории прифронтового города и в его окрестностях, а затем направить соответствующие координаты куратору из РФ.

Также российский спецслужб поручил своему приспешнику проводить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Для этого предатель расклеивал по городу провокационные листовки, направленные на расшатывание внутренней обстановки на юге Украины.

В ходе обыска у задержанного изъяты канистра с растворителем, другие химические компоненты и элементы дополнительного поражения для изготовления СВП, а также мобильные телефоны для связи с врагом.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, что суд назначил по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества супругами российских агентов, которые корректировали ракетные удары по Одессе и передавали российской военной разведке координаты украинских военных объектов.