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21 июля 2026, 07:06

Массированная атака на Запорожье и область: один человек погиб, еще 16 пострадали

21 июля 2026, 07:06
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1028 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще 16 получили ранения.

Оккупанты нанесли 31 авиационный удар по Запорожью и ряду населенных пунктов, среди которых Новониколаевка, Михайловское, Новорозовка, Зорница, Запасное, Одаровка.

Кроме того, враг применил 713 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковавших Запорожье, Кушугум, Камышеваху и десятки других населенных пунктов области.

Также зафиксированы три обстрела из реактивных систем залпового огня по Доброполью и Чаривному. Еще 281 артиллерийский удар пришелся по прифронтовым общинам, в частности Григоровке, Степногорску, Приморскому, Павловке, Орехову, Новоданиловке и другим населенным пунктам.

Поступило 206 сообщений о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек.

Напомним, российские военные в течение дня почти 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Погибли два человека, еще 17 получили ранения. Среди пострадавших – дети.

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