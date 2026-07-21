Массированная атака на Запорожье и область: один человек погиб, еще 16 пострадали
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1028 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще 16 получили ранения.
Оккупанты нанесли 31 авиационный удар по Запорожью и ряду населенных пунктов, среди которых Новониколаевка, Михайловское, Новорозовка, Зорница, Запасное, Одаровка.
Кроме того, враг применил 713 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковавших Запорожье, Кушугум, Камышеваху и десятки других населенных пунктов области.
Также зафиксированы три обстрела из реактивных систем залпового огня по Доброполью и Чаривному. Еще 281 артиллерийский удар пришелся по прифронтовым общинам, в частности Григоровке, Степногорску, Приморскому, Павловке, Орехову, Новоданиловке и другим населенным пунктам.
Поступило 206 сообщений о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек.
Напомним, российские военные в течение дня почти 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Погибли два человека, еще 17 получили ранения. Среди пострадавших – дети.