Фото: ГСЧС

Число раненых в результате российской атаки на Павлоград 20 июля возросло до 13 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В состоянии средней тяжести госпитализированы 11 человек. Среди них – 13-летняя девочка.

Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно.

По информации ГСЧС, в поврежденной многоэтажке возникли пожары в нескольких квартирах. Также загорелись автомобили.

Во время ликвидации пожаров чрезвычайники спасли 10 человек, среди них – двое детей.

Напомним, утром 20 июля российские военные нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. Ранее сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших, среди которых – годовалый ребенок.