Утренний удар по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 13 человек
Число раненых в результате российской атаки на Павлоград 20 июля возросло до 13 человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В состоянии средней тяжести госпитализированы 11 человек. Среди них – 13-летняя девочка.
Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно.
По информации ГСЧС, в поврежденной многоэтажке возникли пожары в нескольких квартирах. Также загорелись автомобили.
Во время ликвидации пожаров чрезвычайники спасли 10 человек, среди них – двое детей.
Напомним, утром 20 июля российские военные нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. Ранее сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших, среди которых – годовалый ребенок.
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