Удар по Запорожью: один человек погиб, девять травмированы

Фото: ГСЧС

Российские войска 20 июля нанесли авиаудары по Запорожью. По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб, еще девять получили травмы. На местах попаданий возникли масштабные пожары

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По информации спасателей, по одному из адресов авиаудар разрушил гаражи, после чего вспыхнул пожар на площади около 500 квадратных метров. Взрывная волна также повредила расположенные рядом здания и автомобили.

По другим адресам в результате российской атаки загорелось складское помещение одного из предприятий, а также сухая растительность на открытой территории.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги возгорания. На местах ударов работали спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что в результате российского удара по Одессе 20 июля погибли три человека, еще шестеро получили ранения. На месте попадания возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать спасателям.