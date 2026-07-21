Масована атака на Запоріжжя та область: одна людина загинула, ще 16 постраждали

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще 16 отримали поранення.

Окупанти завдали 31 авіаційного удару по Запоріжжю та низці населених пунктів, серед яких Новомиколаївка, Михайлівське, Новорозівка, Зірниця, Запасне, Одарівка.

Крім того, ворог застосував 713 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, які атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху та десятки інших населених пунктів області.

Також зафіксовано три обстріли з реактивних систем залпового вогню по Добропіллю та Чарівному. Ще 281 артилерійський удар припав по прифронтових громадах, зокрема Григорівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Оріхову, Новоданилівці, та інших населених пунктах.

Надійшло 206 повідомлень про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків, автомобілів і господарських споруд.

Нагадаємо, російські військові протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Загинули двоє людей, ще 17 дістали поранень. Серед постраждалих – діти.