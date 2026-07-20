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20 июля 2026, 19:57

Почти 40 атак в день: враг терроризировал Днепропетровщину, есть погибшие и много раненых

20 июля 2026, 19:57
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские военные в течение дня почти 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, погибли два человека, еще 17 получили ранения. Среди пострадавших – дети

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, для атак армия РФ применила беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.

В Павлограде из-за утреннего вражеского удара погибли два человека, еще 16 пострадали.

"Три человека остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Остальные, среди которых дети 1 и 13 лет, будут лечиться амбулаторно", - добавил Ганжа.

В Никопольском районе враг целил по Никополю, Покровскому, Красногригоревскому, Марганецкому общинам. Повреждения получила инфраструктура, спортивная школа, кафе, многоквартирный дом и автомобиль. Ранения получила 81-летняя женщина, которая будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе россияне били по Васильковской, Яворницкой и Петропавловской общинам, в результате чего возникли пожары. Повреждены частные дома, магазин, автомобили и комбайн.

В Криворожском районе враг нанес удар по Зеленодольскому обществу.

Напомним, что российские войска 20 июля нанесли авиаудары по Запорожью . По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб, еще девять получили травмы. На местах попадания возникли масштабные пожары.

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