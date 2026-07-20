Вражеская атака на Сумы: среди раненых в результате удара БпЛА - двое детей

Фото: Сумская областная военная администрация

Российские войска вечером 20 июля нанесли удар по жилому сектору Сум. По предварительным данным, оккупанты применили реактивный беспилотник. В результате атаки пострадали три человека, среди которых двое детей

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .

В результате попадания поврежден многоэтажный жилой дом. На месте происшествия работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий российской атаки.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии в ОВА было уточнено, что количество травмированных возросло до трех.

По обновленной информации, пострадали женщина и двое детей. Одного ребенка госпитализировали, информация о его состоянии уточняется. Другому ребенку и женщине медики оказали помощь на месте, госпитализация им не понадобилась.

В областной военной администрации также предупредили, что сохраняется угроза повторных ударов, и призвали жителей находиться в укрытиях и не приближаться к месту попадания.

Напомним, что российские военные в течение дня почти 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, погибли два человека, еще 17 получили ранения. Среди пострадавших – дети.