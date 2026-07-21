Попали на видео: в Ивано-Франковске подростки повредили арендованный электросамокат

Фото иллюстративное

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Двое подростков повредили арендованный электросамокат. Их действия случайно увидели прохожие и запечатлели на видео.

Запись увидел владелец сервиса проката и обратился в полицию. Ювенальные полицейские установили все обстоятельства правонарушения.

Сообщение на линию 102 поступило 19 июля около 21:00. Владелец сообщил, что неизвестные ребята повредили самокат "ECOS" вблизи одного из учебных заведений Ивано-Франковска.

Сотрудники ювенальной превенции сразу начали устанавливать обстоятельства происшествия и несовершеннолетних, которые могли быть причастны к повреждению имущества.

Напомним, 3 мая в Киевской области автомобиль сбил электросамокат с детьми . Погиб 10-летний мальчик, еще один ребенок получил травмы.