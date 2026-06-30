Атака БпЛА на Запорожье: уже шесть пострадавших, среди них ребенок
Число пострадавших в результате российского удара беспилотниками по Запорожью возросло до шести человек, среди которых один ребенок
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Работы по ликвидации последствий атаки уже завершены.
На месте удара работали экстренные службы, устранявшие последствия разрушений и оказывавшие помощь пострадавшим.
Информация о состоянии раненых уточняется.
Напомним, утром 30 июня россияне атаковали Запорожье. В результате попадания повреждено здание – вспыхнул пожар. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Травмы получили 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет.
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