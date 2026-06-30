Атака КАБами на Сумскую общину: 7 раненых, один человек в тяжелом состоянии

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Российские войска сегодня нанесли удар управляемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской общине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, зафиксировано по меньшей мере четыре удара. В результате атаки разрушен объект инфраструктуры, под завалами оказались люди.

Предварительно семь пострадавших госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Спасателям удалось достать из-под завалов женщину. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы Сумской области, под ударами оказались 18 общин региона. Десять человек получили ранения.