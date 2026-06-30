Фото: ОВА

Утром 30 июня российские войска в очередной раз атаковали Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате попадания повреждено здание. Вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали.

Из-за вражеской атаки ранения получили два человека. Пострадавшие получают всю необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Глава ОВА призвал граждан во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 975 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли три человека, еще 18 получили ранения.