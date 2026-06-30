Удар по Запорожью: количество раненых увеличилось
Увеличивается количество людей, которым понадобилась помощь медиков в результате российской атаки на Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Известно о четырех пострадавших. Травмы получили 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет.
Медики оказывают людям необходимую помощь.
Напомним, утром 30 июня россияне атаковали Запорожье. В результате попадания повреждено здание – вспыхнул пожар. Ранее сообщалось о двух пострадавших.
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